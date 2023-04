L’avenir de Messi fait trembler l’Europe, l’expulsion polémique de Lukaku fait scandale

L’Europe s’enflamme pour l’avenir de Lionel Messi, la presse italienne choquée par l’expulsion de Lukaku, l’offre du Qatar pour le rachat de Manchester United remis en question, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



L’avenir de Messi fait les gros titres



En France, l’actualité du PSG qui est bouillante ! Le club de la capitale est déjà tourné vers la saison prochaine et comme l’explique Le Parisien dans son édition du jour, les grandes manœuvres ont commencé. L’objectif est clair pour le président Nasser Al-Khelaifi, il faut construire l’effectif autour de Kylian Mbappé.



Dans ses pages intérieures, le journal régional va plus loin en expliquant que la MNM, composée de Messi Neymar Mbappé, va être démantelée. Le Brésilien sera bel et bien toujours sur le marché cet été, même si son état physique devrait compliquer un départ.



Les dirigeants craignent que Neymar ne puisse pas satisfaire la traditionnelle visite médicale avec son futur club. Mais c’est sur l’avenir de Leo Messi qu’on va se concentrer.



Ce mercredi, toute l’Europe s’enflamme pour l’avenir de la Pulga. Marca fait le point sur sa situation et explique les différentes options qui s’offrent à lui.



Dans ses pages intérieures, le journal espagnol explique qu’Al-Hilal a décidé de passer à la vitesse supérieure en proposant un bail avec un salaire annuel supérieur à 400 M€ ! Pour Messi, la priorité est de rester en Europe.



En Italie, on considère que l’aventure de Lionel Messi à Paris se termine dans 9 matchs. Le Parisien, de son côté, évoque un jeu de poker menteur de la part de la presse européenne.



Dans les colonnes du Parisien, l’entourage du joueur a tenu à pousser un coup de gueule vis-à-vis de toutes ces rumeurs. « C’est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Leo ou qu’il ne veut pas le prolonger. Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu, ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Leo, ni à sa relation avec le club. Mais peut-être que

c’est exactement ce que certaines personnes veulent. Non seulement il est clair que Leo et le club négocient, mais en plus le club aimerait que Leo reste, comme l’a dit l’entraîneur récemment.» La suite au prochain épisode !



L’expulsion polémique de Lukaku



De l’autre côté des Alpes, le derby d’Italie entre la Juventus et l’Inter dans le cadre des demi-finales de la Coupe d’Italie a agité le pays. Les deux formations se sont quittées sur un match nul (1-1).



La rencontre s’est décantée en toute fin de partie avec un but de Cuadrado à la 83ème minute et un le but de l’égalisation pour Lukaku sur penalty en toute fin de match. L’issue de cette rencontre a d’ailleurs été particulièrement mouvementée avec 3 expulsions !



Il Corriere dello Sport parle de «la bagarre d’Italie» sur sa Une. Big Rom a été expulsé après sa célébration jugée provocatrice. Une expulsion qui fait énormément de bruit en Italie et pour cause, au moment de tirer son penalty, le Belge a été visé par de nouvelles insultes racistes selon les agents du joueur.



La Gazzetta dello Sport illustre les scènes de tensions dans son édition du jour alors que Tuttosport s’indigne et regrette cette mauvaise fin. Cette histoire ne devrait pas en rester là. Par le biais d’un communiqué, l’entourage de Lukaku a demandé des excuses de la part de la Juventus.



Coup dur dans le rachat de Manchester United



En Angleterre, on va évoquer le rachat de Manchester United qui tarde à se concrétiser. La famille Glazer étudie encore les deux offres finales proposées par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe et le Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani.



The Sun évoque ce matin «des doutes» concernant l’offre qatarie. Le tabloïd anglais relaye l’information du média Bloomberg qui rapporte les autorités britanniques pourraient émettre quelques réserves sur cette candidature. Certains représentants du gouvernement anglais ont fait part de leur inquiétude sur les antécédant commerciaux de la Qatar Islamic Bank, dont le Cheikh est le président.



Par le passé, la QIB s’est vu infliger une lourde amende par la banque d’Angleterre en raison d’une violation des exigences en matière de capital. Le gouvernement pourrait faire pression sur la Premier League, néanmoins la chaîne de télé américaine précise que rien n’indique que les autorités britanniques vont intervenir pour bloquer l’offre qatarie. Affaire à suivre.