L'aviculture sénégalaise menacée par les importations frauduleuses de poulets congelés

L'Interprofession avicole sénégalaise (Ipas) a alerté sur la crise actuelle de l'aviculture au Sénégal. Déjà fragilisée par les répercussions de la Covid-19 et la situation en Ukraine, le secteur s’est retrouvé confronter à une menace croissante résultant d'importations frauduleuses de poulets congelés, pourtant interdites depuis 2005. D’après L’As Quotidien, cette situation précaire met en péril la stabilité de l'industrie avicole sénégalaise.



Selon les acteurs de l'industrie, « la crise géopolitique entre la Russie et l'Ukraine a entraîné des conséquences dévastatrices sur l'approvisionnement en intrants essentiels tels que le maïs et les œufs à couver, suscitant ainsi une inflation généralisée ». Malgré l'adoption d'un plan de relance de la filière avicole sénégalaise (PRAVIS), le soutien promis par les autorités se fait attendre, a renseigné Gora Faye membre de l’Ipas. Ce dernier a demandé une intervention urgente pour sauvegarder l'industrie avicole nationale.



En plus de cela, l'Ipas a dénoncé l'augmentation rapide des importations frauduleuses de poulets, attribuée à des lobbies criminels et à des trafiquants sans scrupules. À en croire leurs dires, ces importations illicites menacent sérieusement les efforts des investisseurs sénégalais qui ont œuvré pour moderniser et développer la filière avicole locale.



« Ces trafiquants, avec leurs réseaux de complices, sont en train de mettre à genoux la filière avicole. Le poulet-morgue importé doit être banni du Sénégal », a fustigé M. Faye.



Par conséquent, les membres de l’Interprofession ont appelé ainsi à des mesures strictes pour mettre fin à cette pratique et à la protection de la santé publique en éliminant la consommation de ces produits potentiellement nocifs.