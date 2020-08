L'élection de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) suspendue

Coup de tonnerre. Le Comité d’urgence de la FIF (Fédération ivoirienne de football) a décidé mardi de suspendre le processus électoral pour la présidence de l’institution.



Ceci après avoir relevé de nombreuses violations de textes par la Commission électorale. Cette dernière n’a notamment pas été capable de dévoiler les conclusions des études des dossiers en lice. Et dans le temps réglementaire. La Commission de René Djiby avait jusqu’à mardi pour dévoiler les candidatures retenues pour la suite du processus.



“Le rapport du secrétaire de la Commission électorale fait sortir de graves manquements dans la conduite du processus électoral“, lit-on dans un communiqué rapporté par Africa Top Sports. “Il a fait part de son refus de signer un procès verbal de délibérations qui n’étaient pas conformes aux décisions arrêtées par la Commission et qui comportait des conclusions portant atteinte aux textes de la FIF“, ajoute la note.



Par ailleurs, la FIF convoque une assemblée générale extraordinaire sur le 29 août. Et une conférence de presse est prévue ce jour pour des explications.