L'élection présidentielle à Taïwan rebondit dans la Corne de l'Afrique

« Le Somaliland soutient votre quête de prospérité, de liberté et (…) de démocratie », écrit le ministère des Affaires étrangères de ce pays (à l'indépendance autoproclamée en 1991), dans ses félicitations au nouveau président taïwanais. De son côté, la Somalie, rapidement suivie par l’Érythrée, rappelle dans un communiqué, « son inébranlable soutien à la politique d’une Chine unique ». La Somalie et la Chine entretiennent des relations autour des « routes de la soie ».



Stratégique

Point d’entrée sur la mer Rouge, avant d’emprunter le canal de Suez, la Somalie est aujourd’hui stratégique pour Pékin. « La Chine sait qu’elle a besoin de cette interface pour mener à bien ses projets des "routes de la soie" numériques » explique Mathis Laurier de l’École de guerre économique. Somaliland et Taïwan sont quant à eux liés par un destin similaire : celui de deux républiques autoproclamées.



Un axe diplomatique

Aujourd’hui, Taïwan est le principal partenaire économique du Somaliland dans bien des domaines, y compris celui de l’exploitation pétrolière. Cet axe diplomatique aurait pu sembler anecdotique, mais pas aujourd’hui, alors que la tension monte entre l’Éthiopie et ses voisins de la Corne, et que le conflit yéménite s’étend en mer Rouge.