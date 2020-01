L'étonnante prédiction du "Roi Pelé" : "je vois le Sénégal vainqueur de la prochaine Coupe du monde"

Il fait partie des légendes vivantes du sport mondial, Pelé, l’ancien joueur de Santos a donné le nom du futur vainqueur de la Coupe du monde 2022 qui se jouera au Qatar, alors qu'il s'exprimait dans un média sportif brésilien filiale de Sky Sports.



Selon la légende, il y aura de nombreux favoris et le Brésil est en mesure de tirer son épingle du jeu. Mais, pour le triple champion du monde, la nation qui va s’imposer au Qatar est une sélection qui est en constante évolution depuis quelques années et qui va atteindre son apogée en 2022, il ne s’agit ni de la France, ni du Brésil, ni de l’Argentine, ni de la Belgique mais du Sénégal. En effet, pour Pelé les « Lions de la Teranga » du Sénégal seront les prochains vainqueurs de la Coupe du monde car ils ont un potentiel incroyable.



« L’équipe du Sénégal compte en son sein des joueurs de classe mondiale à tous les postes de jeu. Sadio Mané est présentement le meilleur ailier du monde et d’içi 2022 je suis certain qu’il sera au sommet de son art. En plus de Mané, il y a des joueurs comme Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Keita Baldé, Diatta , Salif Sané, leur gardien de but est aussi fantastique et il y a des jeunes qui sont entrain d’arriver. En 2022, si l’équipe est bien organisée, elle aura un des effectifs les plus séduisants au monde capable de battre n’importe quelle sélection, c’est pour cela que je vois le Sénégal , vainqueur de la prochaine Coupe du monde » a livré Pelé.