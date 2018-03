L'ex-Président de la Catalogne Puigdemont arrêté en Allemagne

L'ancien président de la Généralité de Catalogne, Carles Puigdemont, a été arrêté dimanche 25 mars en Allemagne, rapporte son avocat.



La justice espagnole avait émis vendredi un mandat d'arrêt international contre lui et cinq autres dirigeants séparatistes catalans pour leur rôle dans l'organisation en Catalogne d'un référendum d'autodétermination, jugé illégal.



Carles Puigdemont a été arrêté alors qu'il franchissait la frontière entre le Danemark et l'Allemagne, après avoir quitté la Finlande vendredi soir pour rentrer à Bruxelles. Son avocat, Jaume Alonso-Cuevillas, n'a pas précisé où il était détenu.



Dimanche, des milliers de séparatistes catalans sont descendus dans les rues de Barcelone, affirmant que l'arrestation en Allemagne de l'ancien président Carles Puigdemont n'arrêterait pas leur marche vers l'indépendance, les plus échauffés se heurtant à la police.



Carles Puigdemont s'était réfugié en Belgique à la fin octobre, peu après la proclamation symbolique de l'indépendance par le Parlement catalan et la reprise en main de la région par le pouvoir central espagnol.



Il est passible en Espagne d'une peine allant jusqu'à vingt-cinq ans de prison pour rébellion et sédition pour son rôle dans la tenue, du référendum sur la sécession de la Catalogne le 1er octobre dernier.



Avec AFP et France24