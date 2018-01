L’hôpital Dalal Jamm va démarrer ces premières hospitalisations "bientôt"

Un an après son ouverture l'hôpital Dalal Jam va démarrer ces premières hospitalisations. La plus grande structure sanitaire de la banlieue dakaroise avec une capacité de 300 lits extensibles a depuis son ouverture, enregistré 50.000 consultations.



Selon son Directeur général, Moussa Thiam Daff, cette structure a fait le choix de commencer des consultations externes avec de la para clinique, de la radiologie et des examens de laboratoire.



Avant de préciser sur les ondes de la RFM : «Nous nous attelons maintenant de démarrer dans un futur assez proches avec l'appui du ministère de la santé et avec les autorités compétentes les hospitalisations. Certains travaux sont en cours de finition et certains équipements en cours d'installation ».



Lorsque les conditions de sécurité de prise en charge des patients demeureront optimales, souligne-t-il, l’hôpital va démarrer en toute sureté ses hospitalisations.