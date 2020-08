L'idée folle Bartomeu pour retenir Messi, Donny Van de Beek fait déjà saliver l'Angleterre

L'Angleterre attend Messi Outre-Manche, le dossier qui passionne la planète football concerne le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. On le sait l'Argentin veut quitter le Barça pendant ce mercato et c'est Manchester City qui est en pole pour recruter l'Argentin. Dans son édition du jour le Times n'y va pas par quatre chemins et indique sur sa Une que «Messi se met en grève pour forcer le transfert.» Le sextuple ballon d'Or fera tout son possible pour quitter les Blaugrana et selon le Guardian, «le Barça est dans l'impasse» et devra se résoudre à laisser partir son numéro 10. Ce matin, le Daily Star va plus loin et rapporte qu'il existe un accord entre Manchester City et Lionel Messi ! Le tabloïd fait référence au 700 M€ de la clause libératoire du joueur pour l"indemnité de transfert, comme la annoncé la Ligue espagnole, hier. Pas sûr pour autant, que les Skyblues en arriveront là, mais pour l'Angleterre, ramener Messi en Premier League serait une sacrée prise de guerre ! Bartomeu ne veut pas entendre parler d'un départ... et veut prolonger Messi Direction l'Espagne où la aussi l'affaire Messi fait la une de l'actualité ! Notamment en Catalogne où les journaux locaux comme Mundo Deportivo suivent avec attention l'évolution du dossier. Le quotidien pro-barça titre simplement : «700 M€» ! C'est ce que doivent payer les clubs qui veulent s'attacher les services de Messi comme l'a indiqué la Liga hier dans un communiqué. Celle-ci donne raison au Barça, et la Ligue espagnole ne libéra le joueur barcelonais que contre le paiement de sa clause libératoire. Messi, lui ne s'est pas présenté aux tests PCR hier, et ne viendra pas à la reprise de l'entraînement ce matin. Mais l'information qui nous intéresse sur cette Une, c'est la rencontre au sommet entre Jorge Messi, le père du joueur, et Josep Maria Bartomeu, le président du club ! Ils vont «se rencontrer mercredi». Jortge Messi veut trouver un accord à l'amiable pour le transfert de son fils, mais Bartomeu ne veut rien savoir et aurait même une idée derrière la tête pour le retenir, indique le journal dans ses pages intérieures. En effet, le dirigeant blaugrana veut parler avec Messi et le convaincre de prolonger son contrat qui se termine en 2021 ! De son côté, Sport revient sur l'offre faramineuse que serait prêt à proposer Manchester City pour l'Argentin ! Un «contrat de 750 M€ sur 5 ans», rien que ça ! Le journal As revient sur la reprise au Barça où les joueurs catalans sont revenus ce dimanche pour passer les tests, mais si «Le Barça est de retour, le désordre grandit», titre le quotidien.

On termine en Angleterre où Manchester United est en passe de réussir un sacré coup sur le mercato ! En effet, les Red Devils sont proches de boucler l'arrivée de Donny Van de Beek. La pépite de l'Ajax fait la couverture du Daily Mirror en compagnie de Lionel Messi ! Le tabloïd indique que «United a battu Tottenham, le Bayern et le Real pour décrocher la star hollandaise.» Les pensionnaires d'Old Trafford vont débourser 40 millions de livres sterling soit 45 M€, le milieu de terrain va lui signer un contrat de 5 ans. Pour le Daily Mail, il ne fait plus aucun doute que Van de Beek sera un joueur de United. Pour le journal, il est déjà en route pour l'Angleterre et devrait s'engager dans les prochains jours. Les médias britanniques salivent d'avance de l'association avec Paul Pogba et Bruno Fernandes !