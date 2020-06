L'impact de la COVID-19 sur la conduite du Recensement Général de la Population et de l’Habitat en Afrique de l'Ouest et du Centre

Le Bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a tenu un webinaire le mercredi 17 juin 2020 pour échanger sur la conduite des processus de Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) en Afrique de l'Ouest et du Centre en lien avec le contexte actuel de la pandémie de la COVID–19.



La rencontre a permis d'impliquer les Instituts Nationaux de Statistiques (INS) et de leur donner en priorité la parole pour faire l'état des lieux, trois mois après l'apparition de la pandémie avec un accent sur les pays qui sont pleinement engagés dans des processus de recensement. Le résultat des échanges a permis d’analyser la situation de la pandémie dans chacun des pays pour comprendre son impact sur les opérations des INS et plus spécifiquement, les activités du RGPH.



Dans son allocution au nom du Directeur régional, le Dr. Mamadou Kante Directeur régional adjoint de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre est revenu sur l’impact de la pandémie dans le déroulement normal des processus de recensement : « la mise en œuvre des plans de riposte nationale à la COVID-19 et la mobilisation des ressources qui les accompagnent ont eu pour effet de détourner l’attention des gouvernements et des partenaires au développement sur le recensement général de la population. De nombreux programmes, projets et activités ont été reprogrammés pour répondre à cette urgence mondiale sans précédent. ».



Il a néanmoins invité les parties prenantes à anticiper sur les alternatives à mettre en œuvre afin de dérouler l’agenda des recensements pour les pays concernés : « la pandémie a eu un impact réel sur les opérations du Recensement qu’il convient d’analyser de manière sérieuse pour imaginer des solutions alternatives. »





En effet, la particularité de la situation actuelle imposée par la COVID-19 augmente la demande en données pour faire face à la pandémie. Une meilleure appréciation de l'impact socio-économique de la pandémie sur la population permettra aux décideurs d’anticiper sur les mesures appropriées. Par conséquent, le recensement et les analyses en cours nécessiteront une adaptation au contexte sanitaire, au regard des impératifs socio-économiques.



Source: UNFPA