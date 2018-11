L'importante précision de l'Urbaniste Alioune Badara Ly sur la Cité de la Diaspora : "c'est le chef de l'Etat Macky Sall qui a pris l'initiative de..."

Que les Sénégalais de l'extérieur qui veulent adhérer au projet de la Directrice de Sunu Diaspora, Madame Absatou Kane Diop, soient rassurés, le chef de l'Etat a ordonné au ministre de l'Urbanisation et du cadre de vie l'octroi de 150 hectares. Et si l'on en croit à l'urbaniste Alioune Badara ly, cette directive du Président Macky Sall a été vite adoptée par le Secrétaire général des Sénégalais de l'Extérieur, monsieur Sory Kaba, qui a aussitôt contacté le Délégué général des Pôles urbains du Lac Rose et de Diamniadio, pour travailler dans le sens de rendre concrète la recommandation du chef de l'Etat.



Le partenaire de Sunu Diaspora, dans le projet de la Cité de la Diaspora a tenu à rendre hommage au président de la République Macky Sall pour son soutien avant de rassurer les immigrés sénégalais sur la clarté de leur démarche pour la réalisation de la cité qui leurs est dédiée. C'était lors de la 3e édition du Forum de la Diaspora sur l'Habitat et l'Investissement, qui s'est tenue à Dubaï les 9 et 10 novembre 2018. Regardez !!!