L'incarcération de Zuma saluée par de nombreuses figures du militantisme sud-africain

Quand Jacob Zuma a été condamné à 15 mois prison, ils ont parlé à la fois d'un très beau jugement et d'un jour triste pour l'histoire de l'Afrique du Sud. Ils, ce sont les membres de la campagne « Défendons notre démocratie », soit l'agrégation de plusieurs anciens militants anti-apartheid dont Frank Chikane.



« Personne n'est content de le savoir en prison. Mais en aucun cas il ne pouvait continuer à tourner le dos à la Cour constitutionnelle et s'en tirer sans frais », explique-t-il.



De concorde, plusieurs fondations ont salué cette peine de prison. La fondation Desmond Tutu y a vu une défense de la démocratie et de la Constitution. La fondation Ahmed Kathrada, via son directeur Neeshan Balton, espère que cette condamnation enverra un message.



« On espère que cela envoie un signale fort à tous les corrompus de ce pays. Quand l'heure est venue de faire face à la justice, il est inutile d'être aussi fuyant que l'ancien président parce qu'ils pourraient bien finir comme lui en prison », lance-t-il.



Alors que l'emprisonnement de Jacob Zuma suscite de nombreuses réactions depuis plusieurs jours, une seule voix manque au débat : celle du président Cyril Ramaphosa.