L'initiateur de #Opération_grille_palais sur Facebook pour libérer Guy Marius Sagna arrêté à Tivaouane

L'information vient de parvenir à PressAfrik, via une source basée à la cité religieuse de Tivaouane. Ardo Gningue, Coordonnateur du mouvement citoyen "Sénégal Va Mal" a été arrêté ce vendredi après-midi. Et même si les motifs de son arrestations restent à déterminer, il est fort possible que son interpellation soit liée à l'"Opération grille palais" qu'il a lancée sur les réseaux sociaux pour appeler les Sénégalais à prendre d'assaut le palais pour exiger la libération de Guy Marius Sagna...



Joint au téléphone par PressAfrik, le membre du mouvement Gilets Rouge, Mor Talla Diagne, qui se trouve actuellement à Tivaouane a confirmé l'arrestation de son camarade Ardo Gningue. "Je suis allé au commissariat pour le voir. Il est exposé là-bas. Mais je n'ai pas pu voir un agent à disposition avec qui échanger pour connaître le vrai motif de son arrestation", a-t-il confié de l'autre bout de la ligne...









Affaire à suivre...