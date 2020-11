L'interview vérité d'Antoine Griezmann fait sensation, l'AC Milan et l'Italie tremblent pour Zlatan Ibrahimovic

Les mots forts de Grizou font la Une

Du côté de l'Espagne, Antoine Griezmann est sorti du silence, lundi soir sur la chaîne ibérique Movistar, et ce mardi, ses déclarations font couler beaucoup d'encre. C'est le cas, avec le journal Marca qui fait sa couverture sur les mots de Grizou : « Messi est à mort avec moi », titre le média. Le Français a évoqué de nombreux sujets dans cette interview, mais le plus fort est certainement sa relation avec le numéro 10 du Barça. « Léo m'a dit qu'il était déçu que je ne sois pas venu en 2018 car il avait en plus fait des commentaires publics », a raconté Griezmann. « Ensuite, il m'a expliqué qu'il était content de me voir à Barcelone. (...) Il m'a dit qu'il était à "mort" avec moi.» Avant d'ajouter : « j'ai dit à Leo que je parlerais (à la presse), même si je n'aime pas ça, pour clarifier les choses. J'ai besoin d'un peu d'aide de tout le monde, des fans, du club. Celle de mes coéquipiers, je l'ai déjà. ». Des mots forts qui font les gros titres des journaux, forcément. C'est aussi le cas du journal Sport, qui met en avant la conclusion d'Antoine Griezmann : « Il n'y a aucun problème avec personne. Je vais vraiment bien et je vous demande juste de me laisser un peu au calme ».



« Le Milan est inquiet pour Ibra »

En Italie, c'est Zlatan qui fait les gros titres. Le géant Suédois est le meilleur buteur de Serie A, à 39 ans. Mais s'il a inscrit un doublé ce week-end contre le Napoli, il s'est également blessé. Justement, c'est ce pépin physique qui inquiète de l'autre côté des Alpes. « Le Milan est inquiet pour Ibra », affirme La Gazzetta dello Sport, car même à son âge il est très important pour le club. « Il est plus leader que Cristiano », écrit le journal au papier rose. Autre point qui pourrait inquiéter, il est absent pour au moins 20 jours, mais il voudrait revenir plus tôt que prévu. Zlatan Ibrahimovic fait aussi la Une du Corriere dello Sport, qui parle ici d'un arrêt d'au moins trois semaines.



Les supporters de retour dans les stades anglais

Du côté de l’Angleterre, la presse annonce le retour à venir des supporters, dans les stades ! En effet, si on en croit le Daily Express notamment, les fans pourraient revenir voir les matchs dans huit jours. Les voyants sont au vert explique le tabloïd, et les supporters devraient faire leur retour à l'issue du confinement anglais, donc dans huit petits jours. Même idée pour le Daily Mirror, qui précise toutefois qu'en fonction de la capacité des stades, le nombre de supporters pourraient varier de 2000 places à 4000, au maximum.