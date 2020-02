L’opposition invitée à la cérémonie d’hommage de Tanor Dieng

Les responsables du Pari socialiste préparent activement la cérémonie d’hommage à leur défunt Secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng. Cet événement ne sera pas une affaire entre socialistes. En plus des invités comme le Secrétaire général des Nations Unies, le président Macky Sall et l’ancien chef d’Etat, Abdou Diouf, l’opposition sénégalaise a reçu son invitation.



Décédé le 15 juillet dernier, le défunt Secrétaire général du Ps sera célébré par ses ex-camarades au cours de deux journées d’hommage. La première est prévue le 21 février prochain dans la commune de Nguéniène dont Tanor fut le maire jusqu’à sa disparition. Des séances de récital du Coran suivies d’un recueillement sur la tombe de l’ex-président du Haut conseil des collectivités territoriales. Ensuite, les hommages vont se poursuivre à la Maison du parti le dimanche 23 février 2020.



Il y est prévu un vernissage avec une exposition photos. «Nous nous sommes attaché les services d’archivistes et de documentalistes de renom au Sénégal pour nous permettre de revisiter en images photos, la vie et l’œuvre de feu Ousmane Tanor Dieng. Un film-histoire sera réalisé sur notre défunt Secrétaire général», a annoncé Abdou Karim Mbengue, porte-parole du jour.