« LA CHRONIQUE DE BKD » - Quand le pays s’agite, certains travaillent : et si on revenait à l’essentiel ? (Par Boubacar Kambel DIENG)

Dakar, 22 nov. 2025 (22ᵉ Numéro) - Cette semaine, le Sénégal a encore été pris dans une tempête politique. Partisans d’Ousmane Sonko contre partisans de Bassirou Diomaye Faye, sorties virulentes de responsables de PASTEF, répliques des proches du président, polémiques autour de Mimi Touré, Aïda Mbodj ou Abdourahmane Diouf…



Bref, un vacarme inutile qui n’aide personne.



Pendant ce temps, la vie est de plus en plus difficile. Les Sénégalais cherchent du souffle, pas du bruit.



Mais au milieu de ce tumulte, on parle encore de ce geste patriotique fort est venu de Casamance : la libération sans condition du Médecin-Lieutenant de l’armée sénégalaise, retenu depuis avril à Djignaki. Ce résultat n’a pas été obtenu par des discours agressifs, mais par le dialogue, la patience et le travail silencieux de plusieurs médiateurs.



Dans son communiqué du 12 novembre 2025, le MFDC/La Coalition remercie deux hommes notamment : Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, et Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l’Intérieur.

Ils ont travaillé loin des caméras, sans polémiques ni coups d’éclat. Leur action a permis la remise de l’officier au CICR et a rouvert un canal de discussion pour la paix en Casamance.



Mieux encore : les ailes dures du MFDC ont demandé officiellement au président Bassirou Diomaye Faye de confirmer Aly Ngouille Ndiaye comme médiateur national pour les futurs pourparlers. Une première historique.



Et pourtant, un fait dérange : jusqu’à présent, ni le président de la République ni le Premier ministre n’ont salué publiquement ce travail décisif.

Aucun mot officiel pour remercier le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Aucune déclaration pour reconnaître la médiation d’Aly Ngouille Ndiaye.



On peut les comprendre parce que la tension politique au sommet de l’État est telle que la sérénité semble absente. Les querelles internes, les attaques croisées et les luttes d’influence prennent le pas sur l’essentiel. Le pays souffre de cette atmosphère pesante, et cela se ressent jusque dans les décisions officielles.



Pourtant, il est temps de revenir à ce qui compte vraiment. Le Sénégal n’a pas besoin de divisions, mais d’apaisement. Pas de guerre de camps, mais de résultats.

Pas de cris, mais d’actes concrets.



L’exemple de Serigne Mountakha Mbacké et d’Aly Ngouille Ndiaye rappelle une vérité simple : c’est en travaillant beaucoup et en parlant peu que l’on sert véritablement la Nation.



Les responsables politiques doivent saluer et encourager ces démarches. C’est ainsi que le Sénégal retrouvera la paix, la sérénité et le sens des priorités.



BKD…