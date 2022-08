LDC: Monaco et Krepin Diatta éliminés au 3e tour préliminaire

Monaco et Krépin Diatta ne joueront pas la Ligue des champions cette saison. Ils ont été battus 3-2 par le PSV Eindoven en prolongations.



En ballottage favorable après les buts de Maripan et Ben Yedder, l’ASM s’est faite rejoindre sur un but de Gutierrez avant le coup de sifflet final.



En prolongation, De Jong a dissipé les espoirs du Rocher sur un coup de tête. Les joueurs de Van Nistelrooy affronteront les Rangers au prochain tour.