LDC : PSG - Liverpool, Real – Atlético, choc Bayern Munich - Leverkusen… Le tirage complet des huitièmes

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions a eu lieu, ce vendredi 21 février, à Nyon (Suisse). Parmi les belles affiches, on retrouve le derby madrilène Real - Atlético, remake des finales de 2014 et 2016, mais également le choc entre le géant allemand, le Bayern Munich, et son nouveau concurrent majeur sur la scène nationale, le Bayer Leverkusen.



Pour les autres matchs des 8es de finale, le PSG affrontera Liverpool, Lille se mesurera au Borussia Dortmund, Barcelone sera opposé à Benfica, tandis que le PSV Eindhoven croisera Arsenal.





Les rencontres auront lieu les 4 et 5 mars pour l’aller, les 11 ou 12 mars pour le retour.





Le tirage complet



Paris SG - Liverpool



Benfica - FC Barcelone



Club Bruges - Aston Villa



Dortmund - Lille



Real Madrid - Atlético de Madrid



Bayern Munich - Bayer Leverkusen



PSV Eindhoven - Arsenal



Feyenoord - Inter Milan