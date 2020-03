LDC: le PSG réagit face au huis clos contre le Borussia Dortmund

C’est désormais officiel, la huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se jouera dans un Parc des Princes vide puisque les autorités françaises ont décidé que la rencontre se jouera à huis clos en raison de l’épidémie du coronavirus. Et voici la réaction officielle du club de la capitale.



« Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision de la Préfecture de police de faire jouer le match du mercredi 11 mars 2020 opposant le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund à huis clos. Dans ce contexte, les équipes du club restent pleinement mobilisées pour organiser la rencontre dans les meilleures conditions possibles. Les supporters ayant acheté leurs billets sur billetterie.psg.fr et ticketplace.psg.fr ainsi que les abonnés seront informés très prochainement des modalités proposées par le Paris Saint-Germain. Le club remercie tous les supporters pour leur compréhension et leur soutien à leur équipe », peut-on lire sur le communiqué publié par les Rouge-et-Bleu.