LONASE : un marché de 813 millions de FCFA attribué à ASS malgré une offre de 13 millions de moins pour Fambene, la raison dévoilée

La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) est au cœur d'une nouvelle polémique. Des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux ont fait état d'un "deal" douteux concernant l'attribution du juteux marché de gardiennage de ses locaux. Face au tollé, la Cellule de Passation des Marchés de l’institution a brisé le silence et brandi le Code des Marchés publics pour justifier son choix.
Selon les informations diffusées, « la LONASE aurait écarté la société Fambène sécurité, dont l'offre était pourtant prétendument moins chère de 13 millions de FCFA que celle finalement retenue. » La société incriminée, l'agence sénégalaise de sécurité (ASS), se serait adjugé le marché, alimentant les soupçons d'irrégularités.
La LONASE, dans un communiqué de presse a donné sa version. L'institution confirme bien avoir reçu « quatre (4) offres dans le cadre de son Appel d'Offres Ouvert (AOO), avec les montants suivants (TTC) : SYPRESS SECURITE : 644 418 828 F CFA, FAMBENE SECURITE : 800 834 376 FCFA, AGENCE SENEGALAISE DE SECURITE (ASS) : 813 492 000 F CFA, VIGASSISTANCE SENEGAL : 1 495 526 100 F CFA. 13 millions de FCFA séparent l'offre de Fambene (800,8 millions) de celle de l'ASS (813,4 millions). La réponse se trouve dans un critère de qualification financière jugé non négociable. ».
Toujours selon le communiqué « le dossier d'appel d'offres (DAO) exigeait une attestation de ligne de crédit prouvant la capacité du prestataire à couvrir ses charges de fonctionnement sans dépendre des paiements du marché. Or, l'attestation fournie par la banque de FAMBENE SECURITE était loin d'être une garantie absolue. » La banque y précisait qu'elle ne serait « disposée, si toutes les conditions sont réunies, à étudier toute demande de crédit » (jusqu'à 50 millions de FCFA), ajoutant être « libre d'accorder ou de rejeter ladite demande ».
À en croire la Commission des Marchés, cette formulation s'écarte de façon substantielle du modèle de garantie demandé et ne justifie pas la capacité financière nécessaire à l'exécution sereine du contrat. Forte de cette justification technique, la LONASE a validé le choix de l'ASS, dont l'offre a été jugée conforme sur tous les critères de qualification. L'institution a également rappelé que l'ensemble de la procédure a bénéficié du contrôle a priori de la direction centrale des marchés Publics (DCMP), qui a donné son avis de non-objection le 24 septembre 2025, certifiant ainsi la légalité du processus.
L'avis d'attribution provisoire a été publié dans « SUD Quotidien » le 02 octobre 2025. La LONASE met ainsi fin à la controverse, insistant sur le respect strict des dispositions du décret N° 2022-2295 portant Code des Marchés publics.
