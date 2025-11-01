LYNAQE de Sédhiou et Kaffrine : la rentrée des nouveaux pensionnaires fixée au 8 novembre 2025

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé la rentrée scolaire 2025/2026 pour les nouveaux pensionnaires des Lycées Nation Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) de Sédhiou et Kaffrine.



Selon un communiqué daté du 31 octobre, l’ouverture officielle est fixée au samedi 8 novembre 2025. Les élèves concernés sont invités à se présenter dans les établissements d'affectation (Sédhiou et Kaffrine) à la date indiquée, munis de leurs pièces d'identification, dossier scolaire complet et effets personnels nécessaires pour l'internat.



Le ministère rappelle que ces LYNAQUE constituent des pôles d'excellence académique et citoyenne destinés à offrir un cadre d'apprentissage stimulant et équitable à tous les lauréats sélectionnés sur la base du mérite, insiste le communiqué.



Il invite les nouveaux élèves à faire preuve de ponctualité et d'esprit de discipline et appelle les parents, ainsi que l'encadrement à un engagement fort pour une totale réussite de l'année scolaire 2025/2026, conclut le document.