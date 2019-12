La Brigade nationale des sapeurs-pompiers prévoit d’étendre son unité de secours d’urgence

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) prévoit de déployer prochainement son unité de secours d’urgence à Dakar et dans certaines capitales régionales, a annoncé samedi son commandant, le général Mor Seck.



On a l’ambition l’année prochaine, au niveau de la direction de Dakar et dans certaines capitales régionales, d’installer l’unité de secours d’urgence, pour mieux prendre en charge les victimes d’accident de la circulation et domestique », a-t-il déclaré dans des propos repris par l’Aps.



L’objectif qui nous a été assigné, était de mettre en place, une unité de secours d’urgence. Cette année, nous devrions avoir 10 vecteurs, mais actuellement, nous en comptons 12, a-t-il fait valoir.



Il a rappelé qu’au regard des statistiques à la disposition de la BNSP pratiquement 65 $% des activités des soldats du feu ont un caractère médical ou paramédical. « C’est pour nous, l’occasion de parler des orientations du ministère de l’Intérieur, nous demandant de faire une politique de sécurité civile de proximité, mais également d’échanger avec les populations sur nos missions », a-t-il indiqué.



Il a souligné que des ateliers publics ont été organisés à cet effet, sur les accidents domestique et la sensibilisation sur les risques liés à leur environnement et la conduite à tenir. « On a profité de cette journée pour parler des conditions d’alerter les sapeurs-pompiers, comment les adapter et leur permettre d’envoyer des bons vecteurs d’intervention’’, a expliqué le commandant de la BNSP.



Dans cette politique de proximité, a-t-il poursuivi, la BNSP essaye de bien positionner les vecteurs pendant les grandes heures de circulation sur certains axes névralgiques, pour avoir un gain sur le temps d’intervention.