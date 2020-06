La CAF étudie une Ligue des champions féminine

La prochaine réunion du Comité exécutif de la CAF sera chargée. L’instance discutera notamment de la création d’une Ligue des champions féminine. C’est ce qu’on peut voir sur l’ordre du jour de la rencontre, parcouru par nos confrères du site Africa Top Sports.



Afin d’enclencher un élan certain au football féminin sur le continent, l’instance a pris de nombreuses mesures plusieurs mois. La création d’un département dédié et l’agrandissement du nombre d’équipes à la CAN notamment. La création d’une Ligue des champions sera une nouvelle étape.



Ailleurs, sur l’ordre du jour, le sort du CHAN 2020 sera discuté. Tout comme celui des coupes interclubs et des éliminatoires de la CAN 2021.



Le cas des éliminatoires des tournois qualificatifs U17 et U20 pour les phases finales de CAN en 2021 est également inscrit. Sans oublier la CAN féminine 2020.



Le Comité exécutif de la CAF se réunira par vidéoconférence le 30 juin. Par ailleurs, le président Ahmad tiendra une conférence de presse après la séance.