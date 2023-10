« La CAN sera la plus belle jamais organisée », selon le président de la CAF

Le président de la Confédération africaine de football (Caf) a tenté de rassurer tout le monde sur la tenue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aux pays des Éléphants. «La Can 2024 sera la plus belle jamais organisée. Il n'y a aucun doute sur l'état d'avancement, la qualité des stades, des pelouses d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux, des routes. Il y a donc d'immenses progrès», rassure le patron du football africain.

« La CAN a seulement un seul plan, et ce plan, nous le disons avec confiance. La Côte d'Ivoire va produire des infrastructures de niveau mondial avec cette CAN », ajoute-t-il.

Le Secrétaire général de la Confédération africaine de Football, Véron Mosengo-Omba, également présent en conférence de presse, est revenu sur ce qui s'est passé récemment au stade Ebimpé. «Nous avons fait intervenir des experts et le souci était plus un problème d'entretien qu'un problème de drainage. Aujourd'hui, des travaux sont en cours et dans trois ou quatre semaines, tout sera rentré dans l'ordre».

Pour rappel, le match amical entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui a eu lieu dans ce stade en septembre dernier, a été interrompu à cause d'une forte pluie, provoquant l'inondation de la pelouse. Quelques semaines après, tout est rentré dans l'ordre selon les autorités sportives ivoiriennes. D'ailleurs, la rencontre Côte d'Ivoire / Seychelles, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde se jouera à Ebimpé », selon le président de la Fédération ivoirienne de Football (Fif), Yacine Idriss Diallo.