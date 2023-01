La CDP annonce avoir traité 4 plaintes et 3 signalements au 3e trimestre de 2022

La commission de protection des données personnelles (CDC) du Sénégal a rendu public ce vendredi, son quatrième avis trimestriel n°4-2022. Dans son rapport, l’autorité de régulation a annoncé avoir traité 4 plaintes et 3 signalements qui ont particulièrement porté sur "la collecte illicite de données personnelles et sur l’installation de systèmes de vidéosurveillance non déclarés".



« Sur le volet du contentieux, la CDP a traité quatre (04) plaintes et trois (03) signalements. Durant ce trimestre, les plaintes et signalements traités ont particulièrement porté sur la collecte illicite de données personnelles et sur l’installation de systèmes de vidéosurveillance non déclarés à la CDP », informe le document.



La même source qui évoque la mise en demeure à l’endroit de la SETER (Société d'Exploitation du Train Express Régional) de Dakar (Sénégal), de renseigner que « lors du dernier avis trimestriel, cette dernière a effectué les formalités préalables pour le système de géolocalisation qui était l’objet de la plainte. Le dossier est en cours d’instruction auprès des services de la CDP ».