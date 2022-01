La Cedeao dit rester "disponible" pour accompagner le Mali pour le retour à l’ordre constitutionnel

La Cedeao reste disponible pour accompagner le Mali pour le retour à l’ordre constitutionnel à travers des élections crédibles dans un délai raisonnable et réaliste.

— ECOWAS-CEDEAO (@ecowas_cedeao) January 16, 2022



La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) dit rester disponible pour accompagner le Mali pour le retour à l’ordre constitutionnel à travers des élections crédibles dans un délai raisonnable et réaliste.« La Cedeao reste disponible pour accompagner le Mali pour le retour à l’ordre constitutionnel à travers des élections crédibles dans un délai raisonnable et réaliste », a tweeté l’institution dimanche.Cette déclaration intervient après que plusieurs dizaines de milliers de personnes sont allées manifester vendredi dernier pour afficher leur soutien à la transition et dénoncer les sanctions internationales.La Cedeao a sanctionné les autorités actuelles du Mali, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta officiellement, pour ne pas avoir donné des signes d'une fin rapide de la transition en place depuis 17 mois et une transmission du pouvoir aux civils après des élections.