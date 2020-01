La Chine confrontée à une épidémie de coronavirus

Selon les spécialistes, le coronavirus est hautement contagieux.



Ce virus appartient à la même famille que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui a tué près de 800 personnes à l'échelle mondiale entre 2002 et 2003.



Un virus également observé en Chine.



Selon les chiffres officiels, deux personnes sont mortes du virus à Wuhan, la plus grande ville de Chine centrale qui compte une population d'environ 11 millions de personnes.



L'autorité sanitaire de la ville dit avoir enregistré plus de 17 cas du virus, ce qui porte le nombre total des patients connus à 62.



Trois cas ont été confirmés à l'étranger dont deux en Thaïlande et un au Japon. Les malades sont des ressortissants de Wuhan ou des personnes qui ont récemment visité la ville.



La Chine et l'OMS ont redoublé d'efforts pour contenir ce virus que les spécialistes ont tardé a détecté car les symptômes ressemblent à ceux de la pneumonie.



La Commission nationale chinoise de la santé a demandé dimanche aux départements touchés par l'épidémie de travailler ensemble pour mettre en œuvre des mesures préventives.



La nouvelle épidémie de coronavirus est apparue alors que les chinois s'apprêtent à célébrer la nouvelle lune.