La Chine peut-elle jouer le rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine?

Il y a eu des sourires dans les retweets des reprises des déclarations de Josep Borrel par les médias d’État chinois, le week-end dernier. De quoi presque donner lieu à des explications de textes sur « qui est qui » et « qui fait quoi » au sein des institutions européennes. Le haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère a appelé Pékin à jouer un rôle de médiateur pour arrêter les chars de Poutine. Et puis d’autres voix ont relayé ce message. « C’est une occasion absolument historique pour la Chine de jouer un rôle », a ainsi affirmé Hubert Védrine, l’ancien ministre français des Affaires étrangères sur Europe 1.



Sourires, car ces demandes accompagnent l’entrée de la Chine dans ce que le président chinois Xi Jinping appelle la « nouvelle ère ». Une ère aux caractéristiques chinoises évidemment, dans laquelle la deuxième économie du monde, sûre de sa puissance, entend reprendre tout ou partie du leadership américain et dessiner un nouvel ordre mondial.



Un rôle plus actif dans les pourparlers

La Chine n'a pas répondu directement à ses différents appels du pied. Le président chinois a appelé à « un soutien conjoint » des pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, soulignant la nécessité « d’encourager les deux parties à surmonter les difficultés, et à aboutir à des résultats pacifiques », selon les comptes rendus de la presse officielle.