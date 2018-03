La Corée du Nord participera aux deux prochains Jeux olympiques

La République populaire démocratique de Corée participera aux deux prochaines éditions des Jeux olympiques, a annoncé samedi 31 mars le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, à l’issue d’une rencontre à Pyongyang avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un.

Le pays sera donc représenté aux JO d’été de 2020, à Tokyo (Japon), et d’hiver 2022, à Pékin (Chine), a dit M. Bach à des journalistes lors d’une escale à l’aéroport de la capitale chinoise, de retour de Corée du Nord, où il était arrivé jeudi. Le président du CIO a dit avoir eu vendredi une discussion « ouverte et fructueuse » avec Kim Jong-un.



« Symboles de la paix »

Selon l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, M. Bach s’est rendu à Pyongyang pour « adresser ses remerciements les plus sincères » au dirigeant nord-coréen pour avoir contribué à faire des Jeux d’hiver de Pyeongchang, qui se sont tenus en février en Corée du Sud, des « symboles de la paix ».



Les deux Corées sont dans une phase de détente importante depuis les JO de Pyeongchang, où les délégations des deux pays ont défilé sous un drapeau unifié à la cérémonie d’ouverture. Cette détente, qui s’est traduite par un certain nombre d’échanges, a permis de fixer une date pour le premier sommet entre les deux pays depuis plus de dix ans. Il aura lieu le 27 avril.