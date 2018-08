La Corée du Nord sous la menace d’une nouvelle crise alimentaire

En Corée du Nord, des équipes d'intervention d'urgence ont été déployées dans certaines régions les plus durement touchées pour installer des pompes à eaux en vue d'irriguer les champs et empêcher la destruction totale des récoltes.



Mais ces interventions ne suffisent pas pour se prémunir d'une pénurie alimentaire. Les sanctions internationales contre Pyongyang, en raison de ses programmes nucléaires et balistiques, peuvent également concerner certains équipements indispensables à l'agriculture.



« Nous n'avons pas vocation à commenter des sujets politiques, mais nous souhaitons que certains outils et équipements agricoles ne soient pas impactés par les sanctions, explique Joseph Muyambo, coordinateur de programme pour la Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Pyongyang. Si ces équipements sont interdits ou livrés avec retard, cela peut avoir de sérieuses conséquences sur la production agricole et sur les installations qui permettent de maintenir une sécurité alimentaire. »



Et Joseph Muyambo de prendre l'exemple des serres : « La grande majorité des matériaux de construction proviennent de Chine. Sans ces matériaux, il n'y aurait pas de serres, ce qui entrainerait une insécurité alimentaire. »



Au printemps dernier, le Programme alimentaire mondial estimait que 70% des Nord-Coréens étaient en insécurité alimentaire et qu'un enfant sur quatre de moins de cinq ans souffrait de malnutrition chronique.