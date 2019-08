La Cour d'Appel de Dakar déclare Abdoul Mbaye coupable et le condamne

Le délibéré du procès en Appel de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye est tombé ce mardi 6 août 2019. Poursuivi pour des délits faux, usage de faux et tentative d'escroquerie par son ex-épouse Aminata Diack, il a été condamné.



en effet, le juge de la deuxième Chambre de la Cour d'Appel de Dakar déclare coupable Abdoul Mbaye avant de le condamner à 1 an de prison avec sursis et 1 million d'amende et 100.000.000 de francs Cfa à son ex-épouse, pour dommages intérêts. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusations qui pesaient sur lui.



Concernant son acolyte Adama Thiam, il échappe à la prison, mais devra payer 200.000 de francs Cfa comme amende. Le procureur avait requis un an de prison ferme contre l'opposant.