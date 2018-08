La Der, « un prétexte électoraliste pour gaspiller 15 milliards de fcfa », selon Abdoul Mbaye

Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye, a estimé que le Direction de l’entreprenariat rapide, une idée du président Macky Sall pour financer des projets d’un montant total de 15 milliards fcfa, est « un prétexte électoral et une manière subtile de gaspiller » des fonds, lors d’un meeting mardi à Pikine.



« On nous invente, parce que les élections arrivent, un principe d’entreprenariat rapide, mais qu’est-ce que ça veut dire. Tu as déjà entendu parler d’entreprenarait rapide ? », s’est interrogé le président de l’Act.



Poursuivant, Abdoul Mbaye a déclaré que c’est « un autre prétexte de gaspiller 15 milliards fcfa, de les donner à des personnes qui, sans doute, ne les utiliseront pas et ne les rembourseront pas, même si (le gouvernement) fait croire que ceux qui ne remboursent pas seront poursuivis ».



"On sait qu’ils ont décidé de prendre ce qui reste dans la trésorie de l’Etat, de ce qui nous appartient à nous tous, pour faire leur politique politicienne. Je mets leur échec en face des Sénégalais et à la veille d’un scrutin", a-t-il conclu.