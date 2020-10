La Dic saisit 100 millions de Fcfa en billets noirs: trois Sénégalais arrêtés

Selon les informations de Libération quotidien , Cheikh Abdoul Khadre Ndiaye (déclarant en douane), Ibrahima Thiam (transitaire) et Fodé Guèye (footballeur) ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges, jeudi, pour association de malfaiteurs et altération de signes monétaires ayant cours légal au Sénégal. Le trio avait été interpellé, tard dans la soirée du 22 octobre en train d’échanger des billets noirs avec d’autres individus qui ont réussi à prendre la fuite. 100 millions de Fcfa en billets noirs ont été retrouvés sur eux.



Les faits se sont déroulés à côté du stade Léopold Sédar Senghor. La Division des investigations criminelles (Dic) a identifié le fournisseur de la bande. Ce dernier, en fuite, est activement recherché. Tout comme le ressortissant d’un pays de la sous-région qui devait « laver » les billets noirs.