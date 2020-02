La Fédération espagnole interdit à Leganés de recruter un remplaçant à Martin Braithwaite

Dans la matinée de mercredi, le CD Leganés a reçu une résolution de la RFEF par laquelle la demande exceptionnelle de signature est rejetée. Le C.D. Leganés avait demandé cette exception pour couvrir la libération de Martín Braithwaite qui avait résilié son contrat unilatéralement après avoir payé sa clause de signature pour le F.C. Barcelone, lit-on dans le communiqué.





La raison pour laquelle la RFEF rejette la demande est que, selon ses critères, il n'y a pas de réglementation applicable (ni de la FIFA, ni de la RFEF, ni de la LNFP) qui autorise et permette la demande de la C.D. Leganés, c'est-à-dire l'enregistrement d'un joueur en remplacement de celui qui a causé une perte due au paiement d'une clause de résiliation pour couvrir, à son tour, une résiliation pour une blessure de longue durée, en dehors des périodes autorisées. De même, le RFEF se réfère à autoriser la demande du CD Leganés, pourrait conduire à une chaîne de transferts en dehors de la période d'inscription qui pourrait être un préjudice important à l'intégrité de la compétition et l'équité des participants.



Après avoir résolu la demande du CD Leganés, le RFEF a soulevé une consultation avec la FIFA pour donner un avis sur la possibilité exceptionnelle de la demande, affirmant à la Division Juridique et Conformité de la FIFA qu'il n'y a plus de possibilité exceptionnelle de signer après la date limite d'enregistrement que celle établie à l'art. 6.1 du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs (possibilité d'enregistrer les joueurs dont les contrats ont expiré avant la fin de la période d'enregistrement précédente, c'est-à-dire avant le 31 janvier 2020).



Le RFEF a informé le CD Leganés qu'il entamerait les procédures appropriées pour soulever une proposition de suppression de l'art. 124.3 du Règlement Général de la RFEF (sauf pouvoir signer pour une blessure de longue durée).



Enfin, le CD Leganés réaffirme que nous sommes confrontés à une réglementation injuste, qui menace l'intégrité de la compétition et le droit de tous les clubs à concourir sur un pied d'égalité, et qui a causé un préjudice énorme et grave au club.