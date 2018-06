La France lance une initiative européenne de défense à neuf

Etre capable d'intervenir rapidement, sur des terrains militaires, mais plus de façon isolée, comme l'a fait la France, très souvent. Au Mali, dernièrement. C'était en 2013 pour déloger des groupes terroristes. Voilà l'objectif de ces 9 pays européens : la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, mais aussi le Royaume-Uni.



Les états-majors de ces forces armées se retrouveront pour la première fois en septembre à Paris pour planifier ce type d'opérations.



Une coopération militaire mais aussi au niveau civil. Il faut pouvoir intervenir de façon plus coordonnée en cas de catastrophes naturelles ou pour l'évacuation de civils en cas de crise, insiste la ministre française des Armées, Florence Parly.



« Lorsqu'il a fallu venir secourir des ressortissants de l'Union européenne, par exemple au Liban, eh bien, pouvoir faire ces actions de manière coordonnée à plusieurs pays qui ont des ressortissants dans un même site qui est en crise, cela nous permettra de gagner fortement en efficacité. Et de donner aussi une image unie de l'Europe au sens large », a notamment expliqué Florence Parly.



Une manière aussi de s'émanciper quelque peu de l'Organisation de l'Alliance atlantique, dominée par les Américains de plus en plus frileux à soutenir leurs partenaires européens en cas de conflit...