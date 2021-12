La France métropolitaine a perdu 100 000 exploitations agricoles sur dix ans

L'Hexagone a perdu environ 100 000 exploitations agricoles en dix ans -soit une chute de 21%- et elle n'en compte plus que 389 000, révèle, vendredi 10 décembre, le recensement agricole 2020 qui montre qu'en revanche la surface agricole est restée quasi-stable.



«Si la baisse du nombre d'exploitations est continue depuis les années 1970, la dynamique baissière est moins forte que lors de la précédente décennie: le recul a été de -2,3% par an entre 2010 et 2020, contre -3,0% par an entre 2000 et 2010», relativise le ministère de l'Agriculture, cité par l'AFP.