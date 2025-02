La Journée Nationale de l’Élevage célébrée le 22 février à Kaolack

Le Président de la République a récemment donné des instructions au ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, ainsi qu’au Secrétaire d’Etat chargé des coopératives et des organisations paysannes, pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la Journée nationale de l’Elevage, prévue pour le samedi 22 février 2024 à Kaolack.



La Journée nationale de l’Elevage a pour but de valoriser le rôle central de l’élevage dans l’économie nationale, de souligner l’importance des productions animales dans la souveraineté alimentaire et de renforcer la coopération entre les producteurs et les organisations paysannes.