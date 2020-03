La Juve réflechit à un échange XXL avec le PSG pour récupérer Mauro Icardi, le beau geste des joueurs du Barça

La suite de la saison en Premier League pose question en Angleterre

En Angleterre, la suite de la saison fait débat ! Alors qu’on ne sait pas encore quand va reprendre la Premier League, certaines voix s’élèvent pour arrêter la saison maintenant. C’est le cas de Joe Cole, l’ancien milieu offensif, aujourd’hui consultant pour la télé britannique, qui propose de repartir du début. Une déclaration qui fait la Une du Daily Star. Pour la publication, le débat s’intensifie outre-Manche et cette solution peut s’entendre même si elle ne mettra pas tout le monde d’accord loin de là, notamment Liverpool qui est largement en tête du championnat avec 25 points d’avance sur son dauphin, Manchester City. Un débat qui fait aussi la Une du Mirror qui estime que c’est le moment d’évoquer l’avenir de la Premier League. Cette fois, ce sont des joueurs qui donnent leur point de vue comme le milieu français d’Everton Morgan Schneiderlin, qui lui est prêt à jouer jusqu’en août s’il le faut pour terminer la saison. Et les acteurs ont forcément un avis différent. Pour Joe Cole, c’est d’ailleurs la seule solution possible à la crise que traverse le football en ce moment...



Les joueurs du Barça acceptent de baisser leur salaire

En Espagne, c’est une belle initiative prise par les joueurs du FC Barcelone. En effet, le journal AS nous apprend que les Blaugranas ont accepté de baisser leur salaire pendant ce repos forcé dû à la crise du Coronavirus. Josep Maria Bartomeu, le président barcelonais, milite d’ailleurs pour que cette mesure s’applique un peu partout en Europe. Comme il n’y a pas de football, les clubs perdent de l’argent et un effort des joueurs est le bienvenu dans cette période compliquée. Alors que le Barça veut recruter à tour de bras l’été prochain, il n’y a pas de petites économies.



La Juventus a un plan pour attirer Mauro Icardi

En Italie, c’est un joueur du Paris Saint-Germain qui est à la Une de Tuttosport ! Prêté par l’Inter cette saison, Mauro Icardi voit la Juventus lui fait une cour assidue depuis plusieurs mois. Alors que le club de la capitale française dispose d’une option d’achat de 70 M€, les Rouge et Bleu voudraient en profiter pour échanger un joueur de la Vieille Dame. Et il s’agit de Miralem Pjanic. À La recherche d’un milieu de terrain expérimenté, le PSG verrait d’un bon œil un échange entre les deux joueurs. Mais c’est une information à prendre avec des pincettes, car avec un Edinson Cavani en fin de contrat, se séparer immédiatement de Mauro Icardi serait malvenu. Mais depuis le début de l’année 2020, l’Argentin a perdu sa place de titulaire et pourrait être tenté de faire le forcing pour retourner en Serie A.