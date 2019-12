La LD Debout demande à ses militants de se mobiliser pour la manifestation contre l’électricité

Ayant reçu au préalable une délégation de FRAPP, la LD Debout a condamné avec la dernière énergie cette nouvelle violation des libertés publiques et des droits du citoyen par Macky Sall et les siens, et a exigé la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna et de ses 7 autres co-détenus politiques. Le Secrétariat demande à l’ensemble des militants, partout où ils se trouvent, à se mobiliser et à participer à la marche du vendredi 13 décembre du Collectif citoyen Noo Lank, dont elle est membre.



Considérant la composition des membres du Comité de pilotage du pseudo Dialogue national récemment dévoilée, le Secrétariat constate qu’elle est essentiellement constituée par des « beni- oui – oui » de Macky Sall et des profiteurs de ce système politique clientéliste qui a fini de mettre notre pays dans la crise économique et sociale que nous vivons aujourd’hui.



Au demeurant, pour la LD Debout, le dialogue national a déjà eu lieu, en 2009 avec les Assises nationales, et en 2013 avec la CNRI. Aujourd’hui, le moment est à l’application des mesures consensuelles déjà retenues en vue d’une refondation institutionnelle, économique, sociale et sociétale du pays. Le reste, n’étant que diversion politique et recherche de gain de temps, ce que le Sénégal ne peut plus se permettre, en particulier avec cette jeunesse désemparée et potentielle bombe sociale.