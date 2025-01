La LONACI peut-elle créer des champions de natation ?

Coupe Lonaci de natation

La Loterie nationale de Côte d’Ivoire organise de nombreuses compétitions sportives, dont la coupe Lonaci de natation. Un événement sur lequel vous pouvez parier. Pour cela, il vous suffit de télécharger l'application 1xBet sur votre téléphone portable.

Si vous aviez parié sur Talita Mari Te Flan, vous auriez décroché avec elle le record de Côte d’Ivoire du 200m, du 400m, du 800m et du 1 500m nage libre. Seul problème, Talita Marie Te Flan ne s’est jamais entraînée en Côte d’Ivoire, mais en Italie, son pays de naissance, puis aux Etats-Unis.

C’est la même chose pour Thibaut Danho, ce nageur professionnel qui a participé au 100 mètres nage libre lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Pour le natif de la région toulousaine, le problème est simple : « Lors des Jeux africains, tous les nageurs qui ont obtenu des médailles s’entraînaient dans une structure externe à leur pays d’origine. Il faut de nouvelles piscines et des centres de formation pour que la natation progresse et se place au niveau international. »

Même constat du côté de Lucie Kaoudio-Patinier, qui avait fait ses brasses dans les infrastructures d’Île-de-France. Une réalité que voudrait bien changer le président de la Fédération ivoirienne de natation et de sauvetage (Fins), Serge Vremen.

Treichville, le temple de la natation ivoirienne

Construite en 1965 dans le cadre d’un projet Ivoiro-français, la piscine Olympique de Treichville a été entièrement réhabilitée de 2015 à 2020 pour, notamment, faire passer le bassin à 10 couloirs au lieu de 6.

Chaque année, elle accueille la compétition fédérale de natation Côte d’Ivoire Aquatics. Une organisation qui accompagne les meilleurs nageurs du pays, comme lors du 16ème championnat d’Afrique de natation en eau libre, qui a vu son président et son vice-président partir avec les athlètes à Luanda, en Angola.

Pour mettre les nageurs et leur staff dans les meilleures conditions, la piscine d’Etat de Treichville possède même une infirmerie, un magasin de stockage d’équipements et de matériels, ainsi qu’une cafétéria.

Une professionnalisation en devenir

Gérée par l’Office National des Sports (ONS), la piscine d’Etat de Treichville a mis en place un système d’abonnement pour les membres, afin de disposer d’un fonds de roulement pour investir dans l’infrastructure et dans le staff.

Le but ? Développer la formation. Des plages horaires sont mises à la disposition de la fédération ivoirienne de natation, afin de pouvoir organiser les compétitions inter-clubs et développer le talent de leurs nageurs.

Mais au-delà des infrastructures et de l’organisation des staffs, il reste encore à régler l’organisation des fédérations. Des problèmes de communication entre le Comité National Olympique de Côte d’Ivoire (CNO-CIV) et la FINS ont par exemple empêché deux athlètes ivoiriens de participer aux JO de Paris 2024. Un raté qui ne devrait plus se reproduire à l’avenir.

