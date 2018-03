La Liga : Découvrez le groupe du Real Madrid qui va affronter Las Palmas ce samedi

Avec 15 longueurs de retard sur le FC Barcelone, leader du championnat espagnol, le Real Madrid sait que le titre en Liga est hors de portée et se concentrera ainsi principalement sur la Ligue des champions à présent. C'est du moins ce que laisse à penser la liste des joueurs convoqués par Zidane pour le déplacement à Las Palmas.Cristiano, Isco, Kroos, Sergio Ramos et Marcelo se reposeront aux côtés de Carvajal après leurs périples internationaux. Ils devraient tous être de la partie à Turin.Voici les joueurs madrilènes retenus pour affronter Las Palmas : Keylor Navas, Kiko Casilla, Luca, Vallejo, Varane, Nacho, Theo, Achraf, Tejero, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Kovacic, Oscar, Benzema, Bale, Lucas Vázquez et Mayoral.