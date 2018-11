La Phrase du jour : "On est dans un pays où on applique la Charia, c'est normal de contrôler les Réseaux sociaux"

On a tout entendu à l'Hémicycle, mais cette phrase sortie de la bouche d'une députée de la majorité, après le vote de loi portant Code des communications numériques, est inédite. Elle nous renseigne que le Sénégal est devenue une République islamique et que c'est la Charia qui y est appliquée.

"On est dans un pays de Charia. Ici, on applique la Charia... C'est normal que les Réseaux Sociaux soient contrôlés pour éviter les dérives » a déclaré le députée de Kébémer Khadidiatou Diallo.



Quand Einstein disait que "Seul deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue"...