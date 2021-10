La Plateforme Multi-Luttes Doyna demande la libération sans condition de Guy Marius Sagna

Dans une déclaration faite ce mercredi, les organisations citoyennes membres de Plateforme Multi-Luttes Doyna dénoncent l’arrestation "arbitraire de Guy Maruis Sagna". Mody Diouf et ses camarades demandent la libération sans condition de Guy Marius Sagna.

« Nous, organisations citoyennes membres de Plateforme Multi-Luttes Doyna, affectées par la séquestration de notre coordonnateur GMS, dénonçons avec la dernière énergie son emprisonnement arbitraire et demandons sa libération sans condition », a déclaré Mody Diouf, porte-parole de la Plateforme Multi-Luttes Doyna.



« Sa place n'est pas en prison. Sa place, c’est bien au côté des populations qui sont victimes de la spoliation foncière, de licenciement arbitraire, de démolition de maisons, de privatisation de forages, de recrutements clientélistes », a- t-il ajouté.



Selon lui, Guy Marius Sagna, en plus d'être au service exclusif du peuple sénégalais, est au service du président de la République. Car « il porte la voix des Sans Voix et le faisant, il rend un grand service au PR (président de la République) qui doit être informé des difficultés que vivent les populations au quotidien », a soutenu Mody Diouf.



Au nom de la paix et de la stabilité, de la lutte contre le chômage, de la mobilisation pour la souveraineté alimentaire, de l'accès à l'eau, d'une politique un toit pour chaque Sénégalais, la Plateforme Multi-Luttes Doyna demande l'arrêt de la spoliation foncière, de l'accaparement de forages ruraux, des recrutements clientélistes.



Mody Diouf et Cie ont, par ailleurs, dénoncé "le manque de considération des enseignants des classes passerelles et ceux des Cases des tout Petits et des agents (prestataires) de la Senelec".



Pour rappel, Guy Marius Sagna a été arrêté suite à un post intitulé « La nouvelle devise de la Gendarmerie sénégalaise : déshonneur et parti à la place d’Honneur et Patrie ». Lors de son procès, le procureur dans son réquisitoire, a requis 2 ans de prison, dont 6 mois ferme et une amende de 200 000 FCFA. Le leader du mouvement Frapp France Dégage est poursuivi pour les délits de diffusion de fausses nouvelles et de jeter le discrédit sur une institution. Le délibéré du juge est attendu le jeudi 14 octobre.