La Pologne s'impose sur le fil face à la Corée du Sud (3-2)

La Pologne ne rassure toujours pas dans ces matchs de préparation pour la Coupe du monde, malgré sa victoire sur la Corée du Sud ce mardi 3 à 2.

Après avoir mené par 2 buts à 0 en première période grâce à des réalisations de Lewandowski (32e) et Grosicki (45), les Polonais ont été rattrapés au score dans les 10 dernières minutes sur des buts de C. Lee (85e) et H. Hwang (87e).

Heureusement pour les futurs adversaires du Sénégal dans la poule H du prochain Mondial, Piotr Zielinski était là pour leur redonner l'avantage à la 90e minute.



​Le 23 mars dernier, la Pologne a été battue par le Nigeria (1-0) dans un premier match amical.