La RDC attend son nouveau gouvernement ce jeudi

Le chef de l'État Félix Tshisekedi a nommé M. Ilunga Ilunkamba au poste de Premier ministre au mois de mai, sur proposition de l'ancien président Joseph Kabila, dont les partisans ont obtenu la majorité des sièges au Parlement à l'issue des législatives.



Sur la base d'un accord conclu entre les deux parties, le prochain gouvernement sera composé de 65 membres, dont 42 seront issus des rangs du Front commun pour le Congo (FCC), la coalition des pro-Kabila. Cap pour le changement (Cap), du président Tshisekedi, comptera 23 membres.



Mercredi dernier, le président Félix Tshisekedi avait refusé une première mouture de gouvernement, estimant que la liste proposée ne respectait pas assez la parité hommes-femmes et l'équilibre entre ancienne et nouvelle génération, selon une source proche du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba.



Les partisans de l'ancien président congolais Joseph Kabila ont annoncé mardi avoir proposé en majorité des "nouvelles figures" pour le prochain gouvernement de la République démocratique du Congo attendu depuis sept mois, dans une conférence de presse.



Investi en janvier, après la présidentielle du 30 décembre 2018, M. Tshisekedi n'a toujours pas de gouvernement, en dépit d'âpres négociations engagées entre ses partisans et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila.