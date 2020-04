La RDC candidate pour accueillir des essais d’un futur vaccin contre le Covid-19

La République démocratique du Congo est prête à accueillir les essais d’un futur vaccin contre le Covid-19, a déclaré vendredi le responsable congolais de la lutte contre la pandémie Jean-Jacques Muyembe.



"Nous avons été choisis pour faire ces essais. Le vaccin sera produit soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en Chine. Nous, nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous", a déclaré le professeur Muyembe.



Peut-être vers le mois de juillet, août nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques de ce vaccin, a ajouté le virologue congolais, qui s’exprimait devant la presse au côté de l’ambassadeur américain en RDC Mike Hammer.



Le Covid a un moment donné sera incontrôlable, a détaillé le professeur. La seule façon de le contrôler ce sera le vaccin, tout comme Ebola. C’est le vaccin qui nous a aidés à terminer l’épidémie d’Ebola.



La fin de la dixième épidémie d’Ebola en RDC doit être proclamée le 12 avril après avoir tué plus de 2 200 personnes dans l’est du pays depuis sa déclaration le 1er août 2018.



Plus de 320 000 personnes ont bénéficié de deux vaccins utilisés à titre expérimental.



Le premier vaccin utilisé à plus de 300 000 doses a été récemment préqualifié pour homologation, ont indiqué les autorités sanitaires.