La Roma tient sa nouvelle star: Dybala officiellement annoncé

L'AS Rome a officialisé l'arrivée de Paulo Dybala (28 ans), ce mercredi. Le milieu de terrain offensif arrive libre après la fin de son contrat avec la Juventus. Il a signé un contrat de trois ans et devrait toucher six millions d'euros (dont 4,5 fixe), selon la presse italienne.José Mourinho aurait beaucoup pesé sur le choix du joueur argentin, qui était courtisé par l'Inter Milan. Le technicien portugais a personnellement appelé Dybala pour lui présenter son projet avec la Roma, selon la presse italienne. La Roma a remporté son premier trophée européen (La Ligue Europa Conférence) avec José Mourinho la saison passée et va disputer cette saison l'Europa League.