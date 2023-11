La Russie a débuté ses livraisons de céréales gratuites à des pays africains, affirme le ministre russe de l'Agriculture

La Russie a débuté des livraisons de céréales gratuites promises par son président Vladimir Poutine à plusieurs pays africains, en commençant par la Somalie et le Burkina Faso, a indiqué ce 17 novembre 2023 le ministre russe de l'Agriculture. «Le gouvernement a pris toutes les décisions nécessaires pour mettre en œuvre et acheminer les fournitures. Les deux premiers navires, de 25000 tonnes chacun, ont déjà quitté les ports russes à destination de la Somalie et du Burkina Faso. Nous prévoyons qu'ils arriveront à destination fin novembre-début décembre de cette année», a affirmé Dmitry Patrushev, dans des propos rapportés par l'agence de presse Interfax. Ce dernier a promis le départ d'ici la fin de l'année d'autres navires chargés de blé à destination de la République centrafricaine, du Zimbabwe, du Mali et de l'Érythrée.