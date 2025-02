La Somalie confirme que des frappes américaines ont tué des «figures clés» du groupe État islamique

« Ces tueurs... »



Opération « conjointe »

Les deux gouvernements somaliens ont réagi hier en exprimant leurs « sincères » et « profondes gratitudes » à Washington, après avoir confirmé que les frappes américaines sur les monts Golis avaient bien tué des figures clés du groupe État islamique.L’EI est moins présent en Somalie que les shebabs affiliés à al-Qaïda , mais l’ONU a prévenu qu’il gagnait en influence, et les forces du Puntland ont justement monté une opération le ciblant depuis fin décembre. « Ces tueurs, que nous avons trouvés cachés dans des grottes, menaçaient les États-Unis et nos alliés », a annoncé Donald Trump sur son réseau Truth Social.Le dernier attentat de l'État islamique sur le sol américain a eu lieu le 14 janvier à la Nouvelle-Orléans , quand un ex-militaire américain a fait foncer sa voiture dans la foule, fauchant 14 personnes. Il s’était revendiqué de l’EI.Impossible de savoir si cette opération « conjointe », comme l’affirme Mogadiscio, avait été planifiée sous l’administration Biden. L’an dernier, les États-Unis ont déjà mené une attaque en coordination avec la Somalie, et tué trois membres du groupe État islamique.