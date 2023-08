La Somalie en négociations pour rejoindre la Communauté des États d’Afrique de l’Est

La candidature de la Somalie remonte à 2012, soit plus de 10 ans. Mais il a fallu attendre janvier 2023 pour que l’EAC se décide à envoyer une mission d’évaluation à Mogadiscio. C’est le rapport issu de cette mission qui a ouvert la voie aux négociations qui ont débuté ce mardi 22 août 2023. Une étape importante pour le nouveau président somalien.



Les négociations doivent servir à vérifier la compatibilité des lois somaliennes avec celles des pays de la région et le traité de l’EAC. En matière commerciale par exemple, mais aussi sur le plan institutionnel. La semaine dernière, le secrétaire général de l’EAC s’est dit confiant de voir la Somalie adhérer l'organisation d’ici la fin de l'année.



Si tel est le cas, avec son littoral de 3 000 km ouvert sur la mer rouge et l’Océan Indien, la Somalie offrirait un accès privilégié à ses voisins aux marchés commerciaux de la péninsule arabique.



L'autre gros enjeu est sécuritaire : plusieurs pays de l’EAC interviennent déjà militairement en Somalie pour lutter contre les shebabs mais l’adhésion du pays permettrait de renforcer la coopération régionale en matière de partage de renseignement par exemple. Ce qui pourrait s’avérer utile à l’heure où s’amorce le retrait d’ATMIS, la mission de maintien de la paix de l’Union africaine en Somalie.