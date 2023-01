La Trump Organization condamnée à 1,6 million de dollars d'amende pour fraudes fiscales

Un million 600 000 dollars, ce n’est pas grand-chose pour une organisation qui pèse des milliards d’actifs immobiliers. Le procureur estime d’ailleurs que les sanctions devraient être plus lourdes. Mais c’est la première condamnation au pénal dans l’environnement immédiat de Donald Trump et, à ce titre, c’est un symbole pour l’ancien président qui aspire à le redevenir.



Ni lui, ni sa famille ne sont condamnés personnellement. Il reste néanmoins des poursuites au civil pour lesquelles la justice new-yorkaise demande 250 millions de dollars. Ce qui est sanctionné par cette amende, c’est un système de fraude fiscale et financière qui a duré des années. Le but était de cacher aux autorités fiscales des avantages en nature, des appartements, des frais de scolarité ou encore des voitures qui ont bénéficié à plusieurs haut-dirigeants de la galaxie Trump.



Un seul a été condamné. C’était en début de semaine. Allen Weisselberg avait choisi de plaider coupable. Selon l’accord passé avec les autorités, il passera 5 mois dans la prison de Rikers Island. Mais quand il en ressortira, il n’aura pas tout perdu. L’organisation Trump a continué à lui verser un bonus annuel jusqu’à sa condamnation, après quoi les deux parties se sont séparées moyennant un accord que des proches du dossier, cités par la presse américaine, disent assez généreux.